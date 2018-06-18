Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan, Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız

Erdoğan, Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 17.6.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 01:53
Erdoğan, Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız

"GEREKLİ KARARLARI ALDIK"

, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşuyor. Erdoğan, Adalar'daki faytonlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek "Biliyorsunuz Adalar'da faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanı yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konuda gerekli kararı aldık.



"SAKARYA'DAKİ OPERATÖR TUTUKLANDI"

Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Biz hayvanlar için vakıf kurmuş, kuş evleri yapmış, peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Yeni düzenlemelerle hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 sayılı yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Burada birşey önem arz ediyor. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı. Sapanca'daki olaya ilgili yargı tutuklama kararını verdi. O da tutuklandı. Olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek çok çok önemli" diye konuştu.

AK Parti'den bÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul mitingi

Son Dakika Haberi: YenikapÄ±'da bÃ¼yÃ¼k AK Parti mitingi baÅ?ladÄ±

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan, Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN