Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gzt.com'da canlı yayınlanan sosyal medya özel yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

İlk kez bir sosyal medya canlı yayınında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan; moderatörlüğünü de bizzat kendisi yaptığı programda genç mühendisler ve öğrencilerle bilim, teknoloji ve sosyal medyayı konuşuyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarından ve #GençlerdenErdoğana etiketiyle sosyal medyadan gelen sorulara yanıt veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz savunma sanayiinde yüzde 20'den 65'e çıktık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Hedef çok daha ileri gidebilmek ve bu başarılarımıza yeni başarılar ilave etmek suretiyle savunma sanayiinde kendimize yetebilme dışında ihracatta çok ciddi girdiler sağlamak.

Bizim milli ve yerli projemiz var. Biz böyle çıktık. Biz o milli, yerli projemizle şu anda savunma sanayiinde rekabet alanının içerisindeyiz. Örneğin biz şimdi ATAK helikopterlerini yapıyoruz.

Nerelerden nereye geldik. Temennim odur ki sizlere şu anda üretim bandında olanları gezdirmek isterim. Burada 24 saat mesai var. Kapılarda dileniyorduk, ne olur bana bir tane helikopter ver. Nereden nereye geldik. Şimdi biz bunu aştık.

Bunlar bizim medar-ı iftiharımız tabii. ATAK, HÜRKUŞ. Bunlar bize yeterli mi? Değil tabii. Ama önemli olan ilk adım. Daha da ilerleteceğiz tabii. Milli teknoloji hamlesinde ilk adım bunlar. Bundan sonra ileri teknolojiye doğru gideceğiz.

16 yılda biz hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç'teki tersaneyi buna dönüştüreceğiz. İstanbul Rami Kışlası'nı aynı şekilde kütüphaneye dönüştürüyoruz.

Dünyadan haberi olmayınca keki bir şeyle karıştırıyor. Benim kızım Amerika'da tahsil yaparken, arıyorum soruyorum neredesin kızım, 'kütüphanedeyim' diyor. Onlar için en isabetli çalışma yeri orası. Millet Kıraathaneleri bu işlevi görecek.

Elektrikli otomobili konuşuyoruz. Bunun yanında akıllı sürücü yazılımlı, aynı zamanda yine elektrik şarjlı akülü olanları konuşuyoruz. Bunlarla beraber bu adımı atacağız. Bursa'da otomotiv test merkezi kuracağız. Asgari 50 milyar euro katkı sağlayacak. Bunun farkında değiller.

Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye istihdam sağlama bizim hedefimiz. İzmir'e teknoloji üssü inşa edeceğiz. Orada 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. 114 organize sanayi bölgesi kuruyoruz. 1595 meslek lisesi, 370 özel meslek lisesi kuracağız. Hiçbir üniversite mezununa veya gence, yüzde yüz iş garantisi vermezler, veremezler. İş garantisi ehliyet, liyakat işidir. Gerçekten başarılıysa, ehliyet liyakatliyse onu da kaparlar.

Eğitim bütçesini, 16 yılda 9.3 milyar Türk lirasından 135 milyar Türk lirasına çıkardık. Biz, milli eğitim bütçesini bir numaraya çıkardık. İkiye sağlığı koyduk. 586 bin öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 24'den 16'ya indirdik. Kız öğrencilerin okullaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 80'e çıkardık.

Ta Hakkari'den istediği üniversiteye girmek isteyen bir gencin bunu başarabilmesi mümkün müydü? Oradan fakir, garip İstanbul'a üniversiteye gidecek. Biz dedik ki o gelmesin, biz onun ayağına üniversiteyi götürelim.

Bize öğretim üyesi lazım. Ciddi çalışma lazım. Öğretim kalitesi ne kadar artarsa, öğrenci kalitesi o kadar artar.

Elon Musk çok farklı bir insan. Bizi ziyaretini çok önemli buluyoruz. Yaptıklarınızı biz de yapabilir miyiz? Yaparız. Hepiniz adaysınız, çalışacağız yapacağız. Önemli olan inanmak.

RONALDO MU MESSİ Mİ?

Ben Ronaldo'ya hayranım. 'Messi mi, Ronaldo mu?' dersen Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. O maçtaki performansı, karakteri hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. Onun için alkışlıyorum.

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