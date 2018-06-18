Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde Millet Bahçesi proje animasyonunu izletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı miting alanında milyonlara seslendi. Erdoğan konuşmasında, Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi projesinin görüntülerini ilk defa izletti İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yerine 11,7 kilometrekare alana kurulacak bu park, New York'taki Central Park'ın 3 katı ve Londra'daki Hyde Park'ın 8 katı büyüklüğünde olacak. İstanbul Millet Bahçesi aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük ağaçlandırma projesi olacak.

İşte Millet Bahçesi projesinin ayrıntıları

CENTRAL PARK'IN 3,5 KAT BÜYÜKLÜĞÜNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının İstanbul'a yaptığı yatırımlardan bahsettiği kısmında Millet Bahçesi projesinin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan, "Sağlıkta İstanbul'a çağ atlattık. 129 adet sağlık tesisi inşa ettik. 5 kat trilyon olan 14 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. 7 bin yataklı 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi 2 yıla kadar tamamlanacak. Sancaktepe Şehir Hastanesi de YPK onayında. 5 büyük Millet Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz. Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Central Park, High Park'tan daha büyük Millet Bahçesi. Central Park'ın 3,5 kat büyüklüğünde, bize bu yakışır.

Şimdi, 29 Ekim'de havalimanını açıyoruz. Açılışla birlikte burada da yıkım çalışmaları başlıyor. Derdimiz İstanbulumuz bu güzelliklere sahip olsun. Bay Muharrem senin hafsalan böyle bir havalimanını alır mı? Kanal İstanbul'la ne işimiz var diyor. Anlamaz. Panama'yı Panama yapan Panama Kanalıdır. Suveyş Kanalı Mısır'ın en büyük maddi kaynağı. Bunların hafsalası almaz. İleri geri bol bol yalanlar konuşuyor. Hayatınızda zaten bir şey yok. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacağız." dedi.