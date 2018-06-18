Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ordu, güçlü meclis için hazır mıyız? Güçlü hükumet için hazır mıyız? Ordu vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Ordu vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Anlı şanlı, kendi şanlı Ordu'ya... Kahraman askerlerimizde sınırda maşallah. Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Askerlerimiz devriye gezmeye başladı

Bay Kemal, Bay Muharrem ne düyorlar, Afrin'de ne işiniz var, CErablus'ta ne işiniz var? Bay Muharrem ne diyordu televizyonda? Irak'a giremeyecekler, onlardan izin aldılar mı? Ne oldu Muharrem Kandil'e girdik. Biz icazeti halkımızdan aldık.

Münbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de memleketlerine geri dönüyor.

Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgeler büyüdükçe, Suriyeli kardeşlerimizin de memleketlerine dönüşü hızlanıyor.

Biz şu 15-16 yılda diplomasinin en ileride olanını yaptık.

Şuanda İdlib'te Tel rıfat'ta aynı kararlılığımızı devam ettiriyoruz.

Buradaki kararlılığımızı Afrin, Zeytin Dalı harekatı ile gösterdik.

Biz bu kararlılıkla yola devam ediyoruz.

Kardeşlerim, ülkemizin her şehri gibi Ordumuzu da alt yapısıyla üst yapısıyla geliştirmeye devam ediyoruz.

Kardeşlerim 20,4 katrilyon lira yatırım yaptık.

Ordu'ya üniversiteyi kim kazandırdı? Bay Kemal mi, Bay Muharrem mi? Ordu'ya üniversiteyi biz kazandırdık biz.

Yapımı devam eden 20 bin seyirci kapasiteli stadyumu bu yıl tamamlıyoruz.

Buradaki eski stadyumu da Millet Bahçesi haline getiriyoruz. Şehrin böyle yerine bu yakışır.

Bu solcular çevreden anlamaz. Bunlar bol bol ağaç keserler.

Ben inanıyorum ki tüm bunlara oy verenlerde başlarını iki elinin arasına alıp düşünecekler. Ya bize kim hizmet verdi, AK Parti hizmet verdi. Erdoğan hizmet verdi. O zaman biz buraya oy vereceğiz.

Ordu'ya da bir şehir hastanesi yapıyoruz. İhale süreci biter bitmez inşaata başlıyoruz.

Ordu'da biz gelene kadar 50 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz ona 102 kilometre ekledik 16 yılda.

Böyle bir gençliğe Erdoğan canını feda eder.

Türkiye ve Avrupa'nın ilk denize dolgu havalimanını ilimize kim kazandırdı?