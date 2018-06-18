Darbe sanığı eski yüzbaşı ByLock kullandığını inkar etti

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Selim Baran savunma yaptı. Baran, olay günü mesainin ardından evine gitmesine rağmen iş yoğunluğu nedeniyle karargaha döndüğünü ve çalışmaya başladığını, bir süre sonra kışla içinde bir hareketlilik yaşandığını aktardı.

Neler olduğunu sorduğu bazı askerlerin terör saldırısı olabileceğini söylediklerini iddia eden Baran, güvenlik amacıyla silah alarak beklediğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından sonra da olayların darbe girişimi olduğunu anladığını kaydetti.

Sanık Baran, "Darbeyi önceden bilmediğimi ve gecenin ilerleyen saatlerinde başbakanın açıklamalarından öğrendiğimi savunmamda belirttim. Bu nedenle hakkımdaki darbe suçlamalarının düşürülmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamede yer alan ByLock kullandığına ilişkin tespiti kabul etmediğini belirten eski yüzbaşı Baran, Mor Beyin yazılımı nedeniyle mağdur olanlar olduğunu, kendisinin de ByLock'u kullanmadığını savundu.

İddianamede, sanık Baran'ın "0532 738 XX XX" numaralı hat üzerinden 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren ByLock kullandığı belirtiliyor.

"DARBE GİRİŞİMİNİ FETÖ YAPTI"

Olay tarihinden önce Jandarma Genel Komutanlığında Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı Kıdem ve Sicil Şube Müdürlüğü emrinde Astsubay Kısım Amiri olan eski yüzbaşı Yahya Yangun, yaklaşık 4 yıldır karargahta görev yaptığını belirtti.

İddianamede yer alan darbe girişimini önceden bildiğine yönelik suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Yangun, akşam evine giderken savaş uçaklarının alçaktan uçuş yaptığını gördüğünü, internetten de boğaz köprülerinin kapatıldığını öğrendiğini beyan etti.

Yangun, terör saldırısı olabileceğini düşünerek karargaha tekrar döndüğünü aktararak, internete tekrar baktığında, "Bir grubun askeri kalkışma yaptığı" şeklindeki haberleri gördüğünü, bundan kısa bir süre sonra da kışla içinde çatışma çıktığını kaydetti.

Çatışma nedeniyle dışarı çıkamadığını öne süren Yangun, "Darbe girişimiyle alakam yoktur." diye konuştu.

Kışlaya girişinde sanıklardan eski kurmay yarbay Yusuf Köz'ü de gördüğünü bildiren sanık Yangun, "Yusuf Köz'ün darbecilerden olduğunu değerlendirdim." ifadelerini kullandı.

Yangun, sabah saatlerine kadar silah kullanmadan, kanunsuz bir işe karışmadan beklediğini savunarak, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın, "Darbe girişimini kim yaptı?" ve "FETÖ elebaşı karşında olsa ne yaparsın?" sorularına Yangun, "Tabii ki darbe girişimini FETÖ yaptı. Elebaşı karşımda olsa adalete teslim ederdim." dedi.

Savunma yapan eski üsteğmen Vasfi Dinçer de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.