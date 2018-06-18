Derecelendirme kuruluşları ofsayta düştü!

KEREM ALKİN'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Uluslararası derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmede, görünümünü negatife çevirmede yarışa dursun, Türkiye büyüme hikâyesini sürdürülebilir kılma, TANAP Projesi'yle, BTC petrol boru hattıyla, BTK demiryolu hattı projesiyle Asya, Avrupa, Afrika arasında enerji, ulaştırma ve lojistik alanında en kritik önemdeki kavşak noktası olma özelliğini perçinleyerek yola devam ediyor.

Türkiye, büyüme hikâyesiyle kamu gelirlerini sürdürülebilir kılarak, artan kamu gelirlerini kamu alt ve üst yapı yatırımlarına dönüştürerek, 16 yılda enerji, sağlık, eğitim, ulaştırma, içme suyu, tarımsal sulama gibi alanlarda dev projeleri tamamladı ve yenilerini devreye almayı sürdürüyor. Bölgedeki 1. ve 2. kuşak ülkelerle işbirliğini artırarak, enerji, ulaştırma ve özel nitelikte sanayi ihtisas bölgesi projeleriyle, düzenli döviz geliri kazandıracak alanları genişletiyor.







Bu durumda, Türkiye'nin bütçe açığı/ GSYH ve kamu borç stoku/GSYH oranlarında bir bozulma yokken, hatta bu oranlarda pek çok G20, OECD ve AB üyesi ülkeden mukayese edilmeyecek kadar iyi konumdayken; düzenli döviz geliri kazandırıcı projeleri hayata geçirirken, derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik tutumları tartışmalı ve her türlü spekülasyona açıktır. Ne ilginçtir ki, Yunanistan'ın borçlarını çevirebilme durumu halen belirsiz iken ve İtalyan Ekonomisi, bankacılık sistemi hiç iyi sinyal vermezken, nedense bu ülkelere not indirimi veya görünümü konusunda aynı saldırgan tavır gösterilmiyor.

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