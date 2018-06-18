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'da 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın Hani ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, 'ın şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 12:31
Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukarıturalı Mahallesi Kılareş mevkisinde terör örgütü 'ya yönelik gece başlatılan operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Çıkan çatışmada, 24 Mayıs'taki terör saldırısında yaralanan, 9 Haziran'da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan 'ın şehit edilmesi olayının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonda 2 uzun namlulu silah, roketatar, tabanca, 3 roketatar mühimmatı, el bombası, gece görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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