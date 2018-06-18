Erdoağan'dan Yenikapı'da İnce'ye, Putin'li cevap

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine destan yazıyorsun İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul. Leyla sensin Aslı sensin Şirin sensin gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü.

'EN BABA MİTİNGİMİZİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ'

Bugün babalar günü. Şehitlerimizin evlatlarının Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.Tüm babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum. Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.

'USTA NEYSE ÇIRAĞI O'

Bu yağmura rağmen sizler dediniz bu Rabbimin rahmeti. Bu milletin ferdi olmaktan iftihar ediyorum. İstanbul merkezi buldandır. Yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmektir. Konuşmamı ikiye böleceğim. Bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım. Diğer bölümündeyse başbakanlık cumhurbaşkanlığı neler yaptık bunları anlatacağım. Ben birileri gibi konuşmayacağım yalanın bini bir para halen atıyor ve bu işte çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o.

'BAY MUHARREM HADDİNİ BİL'

AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içine Türkiye'nin huzur ve güven adasına çevirdik İstanbul'a itibarını kazandırdık. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Bay Muharrem yolsuzluklardan bahsediyorsun haddini bil. İstanbul'a hem yatırımlar yaptık hem borç ödedik. Sen bizim yatırımlarımıza kör müsün. Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor haddini bil. Biz Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü neyle yaptık. Bizde icraat var. Laf değil. Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik.

'BU NE HAYASIZLIKTIR'

Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. 236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul'a. Bay Muharrem ustana da söyle. 'Şöyle soydular böyle soydular' diyorlar. Neyi soyduk. Bu ne hayasızlıktır. AKM.. ne dedim biz burayı yıkacağız dedim. Yıktık mı yıktık. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını yapıyoruz.

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANE OLUYOR

Bir adım daha atıyoruz 250 yıllık tarihi olan meşhur Rami Kışlası'nı biliyorsunuz değil mi. Rami Kışlası'nı 7 milyon ciltlik bir kütüphaneye çeviriyoruz. İstanbul'u bir kültür sanat merkezine çeviriyoruz. Bunlara sor 'ne yapacaksınız' diye yok… Sadece Erdoğan'a hakaret ediyorlar.

KULELİ ASKERİ LİSESİ MÜZEYE ÇEVRİLECEK

Kuleli Askeri Lisesi'nin restorasyonunu yaparak onu da müzeye çeviriyoruz. Müzik müzesi ve sikke müzesi kuracağız.

YASSIADA

Bir önemli müjde var. Yaslıada vardı ya biz onu demokrasi ve özgürlükler adasına çeviriyoruz. Burada uluslararası toplantılarımızı yapacağız. 2 gün 3 gün adaya kapanacağız ve netice alacağız. Biz buyuz bay Muharrem ben laf salatası yapmıyorum.

'MİLLET BAHÇELERİYLE DALGA GEÇİYOR'

Bugün Elazığ'da konuşmuş bizim millet bahçeleriyle dalga geçiyor. Geçen gün orada maalesef şehitlerimiz oldu. Dün TOKİ'ye talimat verdim konut TOKİ'yi orayı konut planına almıştı. Orayı millet bahçesi yapacağız. 26 dönümlük yeri Elazığ'da TOKİ yeni projesini hazırlıyor. Orayı da Elazığ'a millet bahçesi olarak kazanıyoruz.

HALİÇ'TE BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ KURULUYOR

Haliç'te bilim ve teknoloji merkezi kuruyoruz. Hazırlıklar tamam süratle inşallah yıkımı yapılacak ve Haliç tersanesi devasa bir bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek. Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakıköy'deki şehir parkları tamamlanarak İstanbullu hemşerilerimin hizmetine sunulacak. Atatürk Havalimanı'nın dışında bunlar.

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesine, 2018 sonunda çıkılacak. 2022 yılında tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz.

PUTİN 'BÜYÜK DEVLET OLMANIN ALAMETİ FARİKASI BUDUR 'DEMİŞ Bay Muharrem senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'...Kanal İstanbul...'Ne işimiz var 'diyor bizim Kanal İstanbul'la..Hale bak hale..."Takmış kafayı bizim külliyeye. Zaten ustası da öyleydi. Gelmeyeceğim dedi sonra kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin bir ziyaret yaptı. İlk gelişi. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz şöyle bir süzdü her tarafını. Ayrılırken "büyük devlet olmanın alameti farikası budur" dedi.

5 BABAYİĞİT BULDUM

Made in Turkey diye bize ait bir araç olsa güzel olmaz mı? İsteseler de istemeseler de ben 5 babayiğit aradım ve buldum imzaları attık CEO'yu da onlar budu.

Biz yol alıyoruz yol. Süratle de bu adımları atacağız.

'ADALAR'DAKİ ATLAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAK ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Adalar'da atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit olduk. Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz. Eziyet gören köpeklerle ilgili, faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanları yaralayan olaylarla ilgili çalışmalar yapacağız. Hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli.

'BATI'YA GEREKLİ DERSİ VERMEYE HAZIR MIYIZ'

Batı 24 Haziran'a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek?' Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız?

'İSTANBUL CHP FAŞİZMİNİ YAŞAMIŞ BİR ŞEHİR'

İstanbul CHP faşizmini ilişkilerine kadar yaşamış bir şehirdir. 16 Haziran 1950, Ezan-ı Muhammed'in tekrar yankılandığı gündür. O gün yaşananlara dair çok hüzünlü anılar var.

'BUNLARIN VİZYONU KEK KADAR KEK'

Dürüst ol Muharrem dürüst. Yalova'da kendisinin dersane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor. Biz millet kıraathanelerinden bahsediyor onlar bizim ikram edeceğimiz keke takılmışlar. Bay Muharrem eğer dürüstsen çık Zeytinburnu'ndaki millet kıraathanesine gel. Bak bu bizim belediyemizin yaptığı. Daha devlete başlamadık. Bizim belediyemizin ulaştığı yerlere sizin kudretiniz ulaşamaz. Bizim belediyemiz şu anda öğrencilere çorba veriyor. Kek, bunu yanında çayı kahvesi simidi. Bu bizim projemiz. Bunların kek olduğunu biliyorduk ama 35 kuruşluk keke tamah edeceklerini bilmiyorduk Arnavut ciğerinden tatar böreğinden bahsediyor. Ben böyle bir şey söylemedik. Bunların vizyonu kek kadar kek. Edirne'den bilmem nereye kadar gönül köprüsü kuracağını söylüyor. Geç kaldın geç. Biz bunları yaptık bay Muharrem.

KÖPRÜ ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Son günlerde diline köprü ücretlerini takmış. Bizim yaptığımız bu köprüler olmasa mitinglerine bile yetişemezsin. Kendince bir de ince cinlik yapıyor. İmayı boğazdaki köprüye yapıyor fiyatı en büyük araç tarifesinden Osmangazi köprüsünden veriyor. Bunlar milli bütçeden yapılan köprüler değil. Kaynakların çeşitlendirmesiyle bu köprüleri yaptık."