Eski başbakan Tansu Çiller AK Parti'nin Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulundu

Eski Başbakan Tansu Çiller Yenikapı'da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingine katıldı. Alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller, tüm vatandaşların Ramazan bayramını ve babalar günün kutladı.

"MİLLİ BİR SUURLA BURADAYIM"

"Bugün milli bir şuurla buradayım" diyen Çiller, "Ülkemiz kıskaç altında. Bu kıskacı dış politikada, terörle mücadelede görüyoruz. Bunun yansımalarını ekonomide de görmekteyiz Bütün bunların içinde ciddi bir terör mücadelesi devam ediyor. Bir FETÖ olayını yaşadık. Dış mihrakların nasıl kullandığını, bir hain darbenin Türkiye'yi nerelere götürebileceğini gördük. Bütün bunlar ciddi riskler taşıyan meseleler. Şükür olsun son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları özellikle askerlerimiz Mehmetçiğimiz elde etmekte, destan yazmakta. Bu destan bütün dünyada şaşkınlık meydana getirmiştir. Ancak şunu da söylemek durumundayım bir eski başbakan olarak, 'bu terör ya bitecek, ya bitecek' demiş bir eski başbakan olarak, bu iradeyi ortaya koymuş ve olumlu sonuç almış bir başbakan olarak terör mücadele sadece bir askeri müdahale değildir. Onun kadar önemli olan dış politikadır. Dış politikada bu defa görüyoruz ki çok dar bir alanda değişen müttefikler ve çok ani kararlar, ciddi bir kararlılık, çok sür'atle geliştirilen çözümler gereği var" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK OLMADAN ÖZGÜRLÜK OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Terör mücadelesinin aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurgulayan Çiller, "Güvenlik olmadan özgürlük olması mümkün değil. Bu güvenlik ortamında ve normalleşme ile bütün özgürlükle yaşayan vatandaşlar, bu mücadeleyi yapan siyasileri de kucaklarlar. Burada da acil çözümlere gerek var. Bu yörede hala gençlerimiz iş bekliyor. Çok ciddi bütün kesimlerde tarım dahil çözümlere ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AK Parti Yenikapı mitingine katıldı "Milli şuurla buradayım"

Tansu Çiller 24 Haziran seçimlerini de değerlendirerek, "Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bu ittifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada 4 veya 5 parçadan müteşekkil bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler olabilir, saygın liderleri de olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyumu sağlama zorluğu var. Bu partilerin misyonları başka. Bun partilerin hedefleri başka, siyasi kültürleri başka. Netice itibariyle bu uyumu sağlayacaklar, belki çoğunluğu burada da sağlayıp 6. ortağı meclise bekleyecekler. Bununla birlikte çok acil çözüm bekleyen terör, dış politika, ekonomi meselelerine acil çözümler getirecekler. Bunları çok zor görüyorum" diye konuştu.

Koalisyonlarla ilgili tespitini 2000'li yılların başında aktif siyasete veda ederken paylaştığını anlatan Çiller, "Parçalanmış koalisyonlarla çözüm üretmek çok zordur. Aslında demokrasinin hedefi bu milleti memnu etmek. Burada bir ekonomi profesörü olarak, eski bakan, eski başbakan olarak bütün bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim. Koalisyonların tabiatında acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır. O günün çok önemi bir fırsatı kaçtı. O günün jargonuyla PTT T'sinin satışı vardı. Eğer Türk Telekom'un yarısını Türkiye o dönemde satabilseydi Türkiye'nin bütün iç ve dış borçları kapanacaktı, Türkiye lig atlayacaktı. Bunun ortaklarımızla da bir noktaya getirdik. Başbakan yardımcılarım çok değerli kişilerdir. Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Sayın Baykal çok değerli kimliklerdi. Makul bir uyumu da sağladık biz ama meclise aksetmedi bu. Bu aritmetik bozuldu. Çok büyük bir fırsatı Türkiye kaçırdı. Bu fırsatları artık kaçırılamaz. Bu nedenle bugün bir milli şuurla buradayım. Bunu milletime ifade etmeyi bir borç bildim. Karşımızda yakın zamanda yaklaşan seçimler var. Buraya huzurla sandıklara varmamızı canı gönülden diliyorum. Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Milletim de ne söylerse iyi söyler. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

SİYASETE DÖNECEK Mİ?

Çiller, "yeniden aktif siyasete dönecek misiniz" sorusuna ise "Ben bugün sadece milli şuurla buradayım" diyerek yanıt verdi.