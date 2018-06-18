FETÖ sanığı eski araştırma görevlisine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski araştırma görevlisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yasin Geniş bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
SANIĞIN SAVUNMASI
Savunması alınan sanık Geniş, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürdü. Tahliyesini isteyen Geniş, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu tespiti nazara alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Yasin Geniş'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırdı.