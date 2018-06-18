İsrail'in sırtından yaraladığı 2 Filistinli daha şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin birinin 2 hafta önce Gazze sınırında sırtından vurulan ve Şifa Hastanesinde tedavi gören 16 yaşındaki Zakariya Bashbash, diğerinin de bu sabah sınıra yaklaştığı gerekçesi ile İsrail askerleri tarafından vurulan 24 yaşındaki Ahmed Abu Khader olduğunu aktardı.

SOYKIRIM... 2 AYDA 128 KİŞİ!

Bakanlık, Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 128 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.