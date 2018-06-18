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'in sırtından yaraladığı 2 li daha şehit oldu

lilerin - sınırında gerçekleştirdikleri gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin birinin 2 hafta önce Gazze sınırında sırtından vurulan ve tedavi gören 16 yaşındaki olduğunu açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 00:54
İsrail'in sırtından yaraladığı 2 Filistinli daha şehit oldu

Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin işgaline karşı -İsrail sınırında başlattıkları gösterilerinde yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin birinin 2 hafta önce Gazze sınırında sırtından vurulan ve tedavi gören 16 yaşındaki , diğerinin de bu sabah sınıra yaklaştığı gerekçesi ile İsrail askerleri tarafından vurulan 24 yaşındaki Ahmed Abu Khader olduğunu aktardı.

SOYKIRIM... 2 AYDA 128 KİŞİ!

Bakanlık, Filistinlilerin olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 128 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İsrail'in sırtından yaraladığı 2 Filistinli daha şehit oldu
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