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‘Milli bir şuurla bugün buradayım’

Giriş Tarihi: 18.6.2018
‘Milli bir şuurla bugün buradayım’
de Yenikapı mitingine katıldı. Çiller gazetecilere şöyle konuştu: "Bugün milli şuurla buradayım. Ülkemiz kıskaç altında. Bu kıskacı dış politikada, terörle mücadelede görüyoruz. Yansımalarını ekonomide de görmekteyiz. Terörle mücadelede Mehmetçik destan yazıyor. Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bu ittifakların bir bölümü çok parçalı. Bunlar saygın partiler, saygın liderleri olabilir ama misyonları başka. Eşyanın tabiatına uyma zorunluluğu da vardır. Bu partilerin hedefleri başka, siyasi kültürleri başka."
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