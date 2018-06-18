Ordu-Giresun'dan Suudi Arabistan seferleri başladı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen hafta Almanya'nın Köln ve Düsseldorf şehirlerine karşılıklı uçuş düzenlenen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın El Kasım şehrine de karşılıklı sefere başlandı.

Yetkililer Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen karşılıklı seferlerin her pazartesi günü gerçekleşeceğini belirtti. DHMİ yetkilileri seferlerin ekim ayına kadar süreceğini ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan'dan düzenlenen ilk seferde 186 yolcu Ordu-Giresun Havalimanı'na gelirken, uçak itfaiye araçlarının "su köprüsü" töreniyle karşılandı.

Havalimanı yetkilileri uçaktan inen turistlere çiçek verdi.