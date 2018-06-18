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Ordu-Giresun'dan seferleri başladı

Geçen hafta 'nın Köln ve Düsseldorf şehirlerine karşılıklı uçuş düzenlenen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 'ın şehrine de karşılıklı sefere başlandığı bildirildi. Yetkililer Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen karşılıklı seferlerin her pazartesi günü gerçekleşeceğini belirtti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 23:36 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 00:54
Ordu-Giresun'dan Suudi Arabistan seferleri başladı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen hafta 'nın Köln ve Düsseldorf şehirlerine karşılıklı uçuş düzenlenen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 'ın şehrine de karşılıklı sefere başlandı.

Yetkililer Türk Hava Yolları () tarafından düzenlenen karşılıklı seferlerin her pazartesi günü gerçekleşeceğini belirtti. DHMİ yetkilileri seferlerin ekim ayına kadar süreceğini ifade etti.

Öte yandan Suudi Arabistan'dan düzenlenen ilk seferde 186 yolcu Ordu-Giresun Havalimanı'na gelirken, uçak itfaiye araçlarının "su köprüsü" töreniyle karşılandı.

Havalimanı yetkilileri uçaktan inen turistlere çiçek verdi.

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Ordu-Giresun'dan Suudi Arabistan seferleri başladı
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