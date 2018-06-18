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'dan flaş açıklaması

Sözcüsü Eric Pahon, "Türk ve Amerikan birlikleri, Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 'da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. Açıklamada, "Ortak devriye faaliyetleri, Münbiç'in uzun vadeli istikrar ve güvenliği ile ABD'nin NATO müttefiki 'ye olan bağlılığının önemli bir parçasıdır" denildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 20:29
Pentagon'dan flaş Münbiç açıklaması

() Sözcüsü Eric Pahon, 'nin beldesinde Amerikan ve Türk askerlerinin "koordine halinde, ancak bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç konusundaki son durumu değerlendirdi.

Pahon, açıklamasında, "Türk ve Amerikan birlikleri, Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 'da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

ORTAK DEVRİYE FAALİYETLERİNE VURGU

Münbiç'in istikrarının Suriye'nin doğusunda 'a karşı yürütülen operasyonlar açısından önem taşıdığını vurgulayan Pahon, "Ortak devriye faaliyetleri, Münbiç'in uzun vadeli istikrar ve güvenliği ile ABD'nin NATO müttefiki 'ye olan bağlılığının önemli bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Türk nce () sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirilmişti.

TSK, Münbiç'ten gelen bu fotoğrafları paylaştı

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verilmişti:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

TÜRKİYE İLE ABD'NİN MÜNBİÇ YOL HARİTASI

ABD ve Türkiye, /'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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Pentagon'dan flaş Münbiç açıklaması
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