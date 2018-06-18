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Son Dakika: rakamları açıklandı

Son dakika haberi... rakamları gerilemeye devam ediyor. İstatistik Kurumu () Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalışla 3 milyon 210 bin kişi oldu. Martta genç işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7'ye geriledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 11:08
Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

ürkiye'de oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 10,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalışla 3 milyon 210 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İstatistik Kurumu (), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan düşerek yüzde 10,1 oldu. İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı.

Mart ayında tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7'ye geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 1,7 puan azalarak yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

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