Tüm izleri yok etmişler! Çok önemli ayrıntılar ortaya çıktı...

Darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş'in Kuleli sicilini temizleyen FETÖ'nün, öğrenci kaydı dahil tüm verileri sildiği tespit edildi. Örgütün, Sönmezateş gibi yaklaşık 300 askeri daha koruduğu belirlendi. Öğrenci kayıtlarının nasıl ve kimler tarafından silindiği mercek altına alındı. Bu isimlerden halen sistemde olan var mı, varsa nerede görev yapıyor, tek tek tespit edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki FETÖ ile mücadele birimi, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timini yöneten ve mahkemede kendisini "Darbeciyim, isterse idam etsinler ama FETÖ'cü değilim" diye savunun Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgütle bağının ilk olarak 1984'te tespit edildiğini ortaya çıkarmıştı.

5 KEZ UYARI ALARAK KURTARILMIŞ

Sönmezateş'in 1988'e kadar her yıl komisyon önüne çıktığı ve tam 5 kez uyarı alarak kurtarıldığı ortaya çıkmıştı. Sönmezateş ile birlikte yaklaşık 300 kişi daha aynı yöntemle 1980'li yıllarda ihraçtan kurtarıldı. Bunların yüzde 70'i ise komisyon kayıtlarına rağmen generalliğe terfi etti ve 15 Temmuz'da etkin görev aldı. Bu isimler kalkışmadan sonra TSK'dan ihraç edildi.

300 KRİPTONUN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Yeni Şafak'ın haberine göre; konuya ilişkin devam eden çalışmalarda önemli ayrıntılara ulaşıldı. Hakkındaki disiplin komisyonu kayıtlarına rağmen tuğgeneralliğe terfi ettirilen Gökhan Şahin Sönmezateş'in sicilini temizleyen FETÖ'cülerin, Kuleli Askeri Lisesi öğrenci kaydını dahi sildikleri ortaya çıktı. Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) kayıtları karşılaştırması sonucu Sönmezateş'in öğrenci kaydının bulunmadığı tespit edildi. Komisyon kayıtları bir yana, öğrenci kayıtlarının da silinmiş olduğunun görülmesi üzerine harekete geçen MSÜ, geçmiş kayıtları mercek altına aldı. Sönmezateş ile birlikte Kuleli Komisyonu'ndan kurtarılan yaklaşık 300 kripto FETÖ'cünün peşine düşüldü.

GEÇMİŞ KAYITLAR TEK TEK İNCELENİYOR



FETÖ ile mücadele birimlerinin ortak çalışmalarıyla birlikte Kuleli'nin geçmiş kayıtları masaya yatırılacak. Yapılacak çalışmalarda, bu kayıtların karşılaştırmaları yapılmak suretiyle, FETÖ'nün en yüksek gizlilik derecesiyle korunan bu isimlerden halen sistemde olan var mı, varsa nerede görev yapıyor, tek tek tespit edilecek. Milli Savunma Üniversitesi, öğrenci kayıtlarının nasıl ve kimler tarafından silindiğini de mercek altına aldı. Bu gelişmeler, uzun yıllar boyunca askeri liseler ve harp okullarının bir sistem tarafından kontrol edildiği ve sicil dosyaları ile kayıtlar başta olmak üzere tüm verilerle oynandığını da ortaya koymuş oldu.

Mehmet Partigöç

PARTİGÖÇ VE TERZİ DE 1989 GİRİŞLİ

Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile birlikte 15 Temmuz gecesi sıkıyönetim direktiflerinde imzası bulunan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ve Semih Terzi'nin ortak bir özellikleri bulunuyor. Her üç isim de TSK'da 1989 girişli tuğgeneraller arasında. Sönmezateş, Kuleli Askeri Lisesi'nden itibaren örgütün TSK'ya sızdırdığı bir isimken, Partigöç ve Terzi ise lise sonrası TSK'ya katılmış FETÖ'cüler arasında.

EN SADIK ÖRGÜT MİLİTANLARI...



Sönmezateş'in sadece Kuleli Askeri Lisesi'ndeki disiplin komisyonunda soruşturma geçirdiğine ait dosyaların değil, aynı zamanda öğrenci dosyası ve sicil dosyalarının da kayıplara karıştırıldığının tespit edilmesi, korunan diğer 300 kişinin de FETÖ'nün çözülmesindeki kritik önemini ortaya koydu. Bu isimlerin, FETÖ'nün TSK'daki en sadık kripto grubu olduğu değerlendiriliyor. Bu isimlerin küçük yaştan itibaren militan gibi yetiştirildiği ve her koşulda korundukları belirtiliyor.