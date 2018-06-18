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Van'da 'ya operasyon! 19 şüpheli yakalandı...

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü /’ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt mensubu 25 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüte yardım ve destek sağlayan 19 şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 12:00
Van'da PKK'ya operasyon! 19 şüpheli yakalandı...

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

19 GÖZALTI

Van Emniyeti İstihbarat, TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri'nce düzenlenen operasyonda örgüte yardım eden, lojistik destek sağlayan şüphelilerden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel ve dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken 6 şüpheliye yönelik arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Van'da PKK'ya operasyon! 19 şüpheli yakalandı...
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