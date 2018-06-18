Van'da PKK'ya operasyon! 19 şüpheli yakalandı...

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

19 GÖZALTI

Van Emniyeti İstihbarat, TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri'nce düzenlenen operasyonda örgüte yardım eden, lojistik destek sağlayan şüphelilerden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel ve dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken 6 şüpheliye yönelik arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.