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'da terör operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika haberi...'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 13:36
Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü /'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütüne yardım eden ve lojistik destek sağlayan 25 kişinin yakalanmasına yönelik il merkezinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzce yapılan müşterek operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir."

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Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı
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