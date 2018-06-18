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'da satıcılarına büyük darbe

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018'in ilk 5 beş ayında düzenlenen 111 operasyonda, 2 ton 301 kilo 417 gram eroin ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 11:16
Van'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yla mücadele çalışmaları kapsamında yılın 5 ayında kent merkezi ve ilçelerinde 111 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 2 ton 301 kilo 417 gram eroin, 160 kilo 938 gram esrar, 7 kilo 327 gram afyon sakızı ile 29 kilo 995 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 273 zanlıdan 99'u tutuklandı.

'da geçen yıl aynı dönemde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 24 kilo 560 gram eroin, 288 kilo 336 gram esrar, 84 kilo 623 gram afyon sakızı ve 44 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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Van'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
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