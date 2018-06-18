Yunanistan sınırında 5 FETÖ’cü yakalandı

Edirne
'de Hudut Birliği askerleri, Yunanistan
'a kaçmaya çalışan 5 kişilik bir grubu tespit etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelilerin, FETÖ
'nün okulunda çalışan Esma K., ihraç edilen eski akademisyen Haluk S., terör örgütünün yayıncılık şirketinde çalışan Taner A., örgütün okulunda çalışan Lokman K. ile Nurten S. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aralarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlar ve aranmaları bulunanlar da olduğu belirlendi. Öte yandan Sosyal medyada İyi Parti propagandası yapan, 15 Temmuz ihanet girişiminin gerçek olmadığı yönünde sahte belgeler paylaşan, darbeye karşı direnen ve şehitleri aşağılayan İzzet Aşkar FETÖ'den gözaltına alındı.