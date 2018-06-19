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129 sanığa 15’er yıla kadar hapis istemi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018
'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin, aralarında eski asker ve "mahrem imamların" da bulunduğu 157 kişinin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülen davanın dünkü duruşmasında savcı Emre Giray Görmez, 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 28 firari sanığın ise dosyalarının ayrılmasını istedi. Öte yandan Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün jandarma astsubay öğrencilerinden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan eski TÜBİTAK çalışanı Gökhan Nas'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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129 sanığa 15’er yıla kadar hapis istemi
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