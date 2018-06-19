287 darbe davasından 176’sı karara bağlandı

287 darbe davasından 176'sı mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 111 davada ise darbecilerin yargılanması devam ediyor. Cumhuriyet başsavcılıkları 100 binin üzerinde darbe soruşturması yürüttü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası alan 631 sanık arasında eski 49 general, 418 subay, 101 astsubay, 31 uzman çavuş, bir uzman erbaş, bir emniyet müdürü, 16 askeri öğrenci, 4 mühendis, 2 öğretmen ve 2 polis ile 6 sivil var. Eski 9 general, 209 subay, 91 astsubayın da aralarında bulunduğu 887 sanık müebbet hapis cezası aldı. Devam eden 111 davanın yıl sonuna kadar bitmesi bekleniyor.