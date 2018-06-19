AK Parti yapım, bunlar ise yıkım ekibi

Başbakan Binali Yıldırım
24 Haziran seçimleri kapsamında dün İstanbul ve İzmir'deydi. İstanbul Bağcılar'da vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Bahçeşehir Kültür
ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ile STK temsilcileriyle buluştu. Akşam saatlerinde ise İzmir'e geçen Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki mitingde halka seslendi. Yıldırım'ın konuşmalarında öne çıkan başlıklar şöyle oldu: HEP YANIMIZDAYDINIZ:
Bu sürede en büyük desteği sizden gördük. Her zaman yanımızda oldunuz. Darbelerde de yanımızdaydın
ız, kumpaslarda da yanımızdaydınız. Sıkıntıda da, güzel günlerde de yanımızdaydınız. Allah sizden razı olsun. TEK BİR ESERLERİ YOK:
Seçim öncesi adaylar çıktı meydana. Ne vaatler ne vaatler. Öyle vaatler veriyorlar ki şaşıyoruz. Diyoruz ki bu vaatleri verenlerin bir geçmişine bakalım. Bakıyoruz tek bir eserleri yok. Bu memlekete tek bir çivi çaktıkları yok. Taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK Parti
'nin yaptığı işlere taş koymuşlardır bugüne kadar. Onlara rağmen AK Parti bu başarıları kazandı. Vatandaş söylenen söze bakar, kimin söylediğine bakar. Ona göre kararını verir. AK Parti'nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. 15 yıl boyunca dağ gibi hizmetleri kazandıran AK Parti'dir. Dünyada son 10 yılda 10 tane büyük proje yapıldı. Bu 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. AK Parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var unutmayın. Bu seçim yapım ekibi ile yıkım ekibi arasında geçecek BOŞ KONUŞUYORLAR:
Çok konuşuyorlar boş konuşuyorlar ama bir tek ortak söyledikleri şey var. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. İŞBİRLİKÇİLERLE KOL KOLA:
Terörle mücadele terörü sevenlerle kol kola yapılmaz Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ ile mücadele diye bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne
'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş
'ı ziyaret eden Muharrem İnce
'den terörle mücadelede bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele terörü sevenlerle, kol kola girenlerle yapılmaz. Terörle mücadele Kandil'de yapılır, Fırat Kalkanı'nda yapılır, Afrin'de yapılır. Terörle mücadele bayrakla yapılır, devletle yapılır, vatanla yapılır, milletle yapılır. Dostu düşmanı bileceğiz. 53 masumun ölümünde vebali olan birisine siz giderseniz, onu ziyaret ederseniz, ondan sonra bu millet size hoş geldin demez. PKK'NIN DERDİ KÜRTLER DEĞİL:
Terörün en büyük zararı Kürt kardeşlerimize oldu. PKK'nın Kürtler diye bir derdi yok. Kürtlerin de, Türklerin de bu milletin PKK bölücü terör örgütü gibi bir sorunu var. Bu sorunu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcu. Bugün çok şükür çok büyük mesafe aldık. Bayrağımız ülkenin her köşesinde dalgalanıyor. Teröristlerin yerinde yeller esiyor. Bu kazanımlarımızı kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Buna yüce milletimiz asla müsaade etmez. İNCE, BU MİTİNGLERİ YAPAMAYACAKTI:
Osman Gazi Köprüsü için laf eden Muharrem İnce, Yalova'dan İstanbul'a gitmek için o köprüyü kullanıyor, 30 dakikada gidiyor. Yoksa İzmit'i dolaşacak, 3 saati yollarda geçecekti. Bu mitingleri de yapamayacaktı. TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK:
16 yılda sizlerle beraber büyük işler başardık. Doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizi kalkındırdık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük. Bugün (dün)işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye işsizlikte yüzde 1.6 daha iyileştirme sağladı. Bir yılda 1 milyon 85 bin kardeşimize iş sağladık, aş sağladık. AMAÇLARI TERÖR DEVLETİ KURMAK
Türkıye'nın güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle Türkiye'ye terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bunun önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar. Onun için uyanık olacağız. Düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. TSK MENBIÇ'TE GÖREVE BAŞLADI
Başbakan
Yıldırım, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. "Size bir haberim var" diyen Yıldırım "Bugün itibariyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerika'yla birlikte yapıyorlar" dedi. SEÇIME KADAR İZMIR'DE OLACAK
Başbakan
Binali Yıldırım seçim öncesi 5 gün boyunca İzmir'de olacak. 21 Haziran'da Ankara
'da, 22 Haziran'da da Aydın'da miting yapacak olan Yıldırım geri kalan zamanı seçim bölgesi İzmir'de yapacağı çalışmalara ayıracak. Zeynel YAMAN- Ertan GÜRCANER - Eray ARPAŞİN Ahmet TOPAL /
ANKARA