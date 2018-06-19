Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Arnavutköy'de seçim irtibat bürosuna saldırı:  2 gözaltı

'de irtibat bürosuna saldırı:  2 gözaltı

Son dakika haberi... 'nin 'de bulunan irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 16:35

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, dün gece irtibat bürosunun önündeki patlamaya pet şişeye sarılmış el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarından terör örgütü 'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden kaydı bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin 'de bulunan evlerine gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy'de seçim irtibat bürosuna saldırı:  2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN