Bomba dolu minibüsün gizemi çözüldü

Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul Bahçelievler'de başarılı bir operasyonla yakalanan bomba yüklü minibüs ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, operasyonla ilgili önemli detaylara yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarında Hikmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianameye göre, Bahçelievler Mahmutbey'deki bir sokakta park halinde iken yakalanan aracın sürücüsü Hamza Doğrul idi. Araca operasyon yapıldığı sırada gözaltına alınan Doğrul'un 2007 yılından beri PKK Terör Örgütü'nün dağ kadrosunda yer aldığı, Serkeft kod ismiyle PKK'nın sözde özel kuvvet yapılanması içerisinde yer aldığı, bombalı saldırı eyleminde bulunmak amacıyla terör örgütünün yöneticileri tarafından talimatlandırılarak firari şüpheli Barış Eren ile birlikte İstanbul'a gönderildiği belirlendi. İki şüphelinin, minibüste yakalanan patlayıcı maddeleri Suriye üzerinden Suruç'a geçmek suretiyle Türkiye'ye soktukları, kara yolu ile İstanbul'a getirip daha sonra Bağcılar'daki bir galericiden satın aldıkları minibüse yükledikleri kaydedildi.





İKİ KEZ SERVİS ARACINI BEKLEDİ

Hamza Doğrul isimli örgüt üyesinin patlayıcı dolu minibüs ile Bayrampaşa Çevik Kuvvet Binası yakınlarında eylem yapmayı planladığı, defalarca bölgede keşif yaptığı belirtildi. Teröristin iki kez eylem yapmak istediği noktada konumlandığı, fakat beklediği Çevik Kuvvet servis aracının o güzergâhtan geçmediği için başarılı olamadığı ve hain saldırıyı gerçekleştiremediği kaydedildi. Şüphelinin üçüncü gün ise, İstanbul'un her yerinde bombalı aracı arayan polise Mahmutbey'deki örgüt evinin önüne park ettiği ara�� ile yakalandığı ifade edildi. Şüphelinin eylemi planlama aşaması boyunca öğrenci evi görünümlü PKK'nın bu hücre evinde saklandığı belirtildi.





BASKINDAN HEMEN ÖNCE…

Saldırıda kullanılacak bombalı minibüsü temin eden kadın terörist ile eylemi planladığı belirlenen diğer terörist Barış Eren'in polis baskınından hemen önce örgütün dağ kadrosuna katılmak üzere yurt dışına çıktıkları dile getirildi. Teröristlerin eylemde kullanmak üzere İstanbul Pendik'ten bir minibüs daha temin ettikleri fakat bu minibüsü kazaya karıştığı için ellerinden çıkarttıkları kaydedildi.

"DİKİZ AYNASINDAN OTOBÜSÜ BEKLEDİM"

Şüpheli Hamza Doğrul iddianameye yansıya ifadesinde, "11 Aralık 2017 günü Adnan Kahveci bulvarını takip ederek Bayrampaşa'ya vardım. Gümüşsuyu caddesinin orta kısmında bulunan trafonun yanında saat 15.00 sıralarında aracı park edip şoför koltuğunda oturmaya başladım. Dikiz aynasından Çevik Kuvvet otobüsünün gelmesini bekledim. Bir otobüs geldi ama içi boştu. Başka otobüs gelmeyince oradan ayrıldım. 12 Aralık günü de aynı şekilde trafonun yanındaki yere bomba yüklü aracı park ettim. Düzenek kumandasını cebime koyup dikiz aynasından Çevik Kuvvet otobüsünün gelmesini bekledim. 17.30'a kadar gelmeyince saklandığım hücre evine geri döndüm" dedi.

Hamza Doğrul olay gününü ise şöyle anlattı: "13 Aralık 2017 günü paylayıcı malzemelerinin olduğu aracın yanına gittiğimde aracın ön iki lastiğinin inik olduğunu fark ettim ve bir lastikçiye gittim. Bir ticari taksi ile lastikçiyi aracın yanına getirdim. Lastikçi aracın lastiklerini yapmaya çalışırken polis tarafından yakalandım."





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Hazırlanan iddianamede, bombalı aracı patlatmaya hazırlandığı iddia edilen Hamza Doğrul'un da aralarında bulunduğu eylemi organize eden 14 şüpheli hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasının da aralarında bulunduğu birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İŞTE ARAÇTAN ÇIKAN PATLAYICILAR

34 MYN 24 plakalı kapalı kasa kamyonet içerisinde 8 adet yangın tüpü ve bir adet plastik kap içerisinde toplam 61 kilogram ağırlığında amonyum nitrat, alüminyum tozu, RDX, HMX, PTN, tiner, Nitrogliserin, benzin karışımı patlayıcı madde ve patlayıcı maddeleri uzaktan patlatmaya yarayan elektronik düzenek ele geçirildi. Araçta ayrıca, bir tabanca ve 24 adet fişek bulundu.