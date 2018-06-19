Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 TV kanalında katıldığı programda konuşan Bozdağ, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçimleri kazanamayacağını bildiğini ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bozdağ, "Seçimlerin ardından CHP'de başkanlık kavgası olacak. Duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul'a koymuş diyorlar, hedefi Cumhurbaşkanlığı değil belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar" diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz
'ün Almanya
'da bir evde saklandığına ilişkin haberin hatırlatılması üzerine Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğuna dair çok ciddi duyumlar bulunduğunu söyleyen Bozdağ, Almanya'ya da çağrı yaparak "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" ifadelerini kullandı.