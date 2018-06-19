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CHP’de başkanlık kavgası olacak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İnce’nin adaylığını “CHP genelbaşkanlığı için yapılan planın parçası” olduğunu iddia etti

Giriş Tarihi: 19.6.2018