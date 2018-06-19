Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP’de başkanlık kavgası olacak

CHP’de başkanlık kavgası olacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İnce’nin adaylığını “CHP genelbaşkanlığı için yapılan planın parçası” olduğunu iddia etti

Giriş Tarihi: 19.6.2018
CHP’de başkanlık kavgası olacak
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 TV kanalında katıldığı programda konuşan Bozdağ, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçimleri kazanamayacağını bildiğini ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bozdağ, "Seçimlerin ardından CHP'de başkanlık kavgası olacak. Duyumlar geliyor. Hemen genel başkanlığa oynamayacak. Gözünü İstanbul'a koymuş diyorlar, hedefi Cumhurbaşkanlığı değil belediye başkanlığı için yatırım yapıyor diyorlar" diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari 'ün 'da bir evde saklandığına ilişkin haberin hatırlatılması üzerine Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğuna dair çok ciddi duyumlar bulunduğunu söyleyen Bozdağ, Almanya'ya da çağrı yaparak "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’de başkanlık kavgası olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN