Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"F-35'lerle ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. 2 uçağın uçağın teslimi, ondan sonra eğitim süreci olacak zaten. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz."