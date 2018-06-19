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Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Son dakika haberi... Çavuşoğlu, "Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz" dedi.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 13:42
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

, "Bu S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"F-35'lerle ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. 2 uçağın uçağın teslimi, ondan sonra eğitim süreci olacak zaten. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz."

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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
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