Elon Musk’ın roketiyle uydu fırlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen Gençlik ve Teknoloji Buluşması'na katıldı. TUSAŞ'taki programda gençlerin soruları yanıtlayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
Ana muhalefet adayı klasik otomobille ilgili bahiste benim 20 yıl geride kaldığımı söylüyor. Aynaya baksın 5 babayiğitle en ileri teknolojiyi konuşuyoruz. Elektrikli otomobili, akıllı sürücü yazılımını konuşuyoruz. Hedefimiz, 2022'de kendi yerli milli bu araçlarımızı hem ülkemizde göreceğiz, hem de dünya piyasalarına da ihracını yapacağız.
Nükleer enerjide sadece Akkuyu santrali ile kalmayacağız, ikincisi Sinop'ta, bir üçüncünün görüşmeleri yapıyoruz. Zira Akkuyu enerji ihtiyacımız yüzde 10'unu karşılayacak. Yüzde 10'unu Sinop karşılanacak. Aynı şekilde daha fazlasını üçüncüsüyle karşılayacağız. Büyük ihtimalle üçüncüyü Çin ile yapma durumumuz söz konusu. Elon Musk
farklı bir insan. O insana iş dayanmaz. Bizi ziyaretini çok anlamlı buluyorum. Musk'ın attığı adımın bizim için de gerekli olduğuna inanıyorum. Tesla
'yı biz niye yapmayalım? Çalışacağız yapacağız, biz de yaparız.
Biz de uydu fırlatmanın hesabındayız. Bunu da başaracağız. 16 yılda 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydu daha fırlatacağız. 2020 ve 2021'de Türksat
5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketiyle fırlatacağız. O da olumlu baktı. Ziyaretinin bir sebebi bu. Onlar da kimi ziyaret edeceğini biliyor.
Savunma sanayinde yerli üretim yüzde 20'den yüzde 65'e çıkardık. Buradan cari açığımızı kapamada bize büyük bir imkan sağlıyor. 5.5 milyar dolar gibi buradan bize imkan var.
Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye iş imkanı sağlamak bizim hedefimiz.
T129 ATAK helikopterinin üretim hattını gençlerle inceleyen Erdoğan, bir HÜRKUŞ uçağını da günün tarihini atarak imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.