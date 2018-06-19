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Emniyet "milli kriptolu" telsiz sistemine geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde kurulumu tamamlanan Milli Kriptolu Sayısal Telsiz Sistemi'ne geçiyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 11:09
Emniyet milli kriptolu telsiz sistemine geçiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde kurulumu tamamlanan Milli Kriptolu Sayısal Telsiz Sistemi'ne geçiyor. Yürütülen çalışmalar ile ve 'un da aralarında bulunduğu 7 il daha projeye dahil edildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen telsiz haberleşmesinde "Milli Kriptolu Sayısal Telsiz Sistemi"ne geçiş için hazırlıklar sürüyor.

SİSTEM KURULUMU 15 İLDE TAMAMLANDI

Yürütülen çalışmalar ile Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il daha projeye dahil edildi. Milli kriptolu, dıs¸ mu¨dahalelere kapalı veri iletis¸imine imkan ve yo¨netim kolaylıgˆı sagˆlayan, analog telsizlerle de uyumlu telsiz haberles¸me sisteminin kurulumu 15 ilde tamamlandı.

Yeni sistemle yetkisiz kişilerin polis telsizlerini dinlemesi engellenecek. Sistem sadece haberleşme sağlamayıp, arac¸ ve kimlik sorgusu yaparak uyumlu cihazlarla gerektiğinde görüntü alışverişinde de kullanılabilecek.

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Emniyet "milli kriptolu" telsiz sistemine geçiyor
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