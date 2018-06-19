Enerji Bakanı Berat Albayrak canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak A Haber, A News ve A Haber Radyo ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Berat Albayrak: 30'lu yaşların sonunda başladık, 40'lı yaşların başında vicdanen müsterih bir şekilde görevi bırakıyorum.

Biz ne iş yapıyorsak en iyisini yapmalıyız. Niyetiniz de iyi olursa ilahi anlamda da yardımınıza koşanlar oluyor. Biz de 2,5 senede bir şeyler yapmaya çalıştık.

Ben gençleri şöyle tanımlıyorum; 'bir toplumun liderinin çizmiş olduğu hedefleri hayata geçirmek için ihtiyacı olan dinamoya sahip olan kesim.

İnsanın tüm tekamül yolculuğu içerisinde, her alanda kendini geliştirmesi lazım. Az da olsa genel kültür seviyesinde okumak ve araştırmak lazım.

Sınıfta başörtüsü taktığı için sınıftan atılan bir döneme denk geldik. Kız kardeşlerimiz o dönemin zorluğunu erkeklerden daha yoğun çektiler.

Çalışmadan olmayacağını herhalde en iyi biz biliyoruz. Bugünün farklı bir mücadele alanı var, Bugünün gençlerinin en büyük kolaylıklarından biri bilgiye ulaşımın kolay olması.

Geçen gün teknoloji ile alakalı üst düzey biriyle konuşurken şu örneği verdi "internetteki datanın raf ömrü 24 ay." bu muazzam bir şey. Bu sürecin içerisinde teknolojinin dönüşümünün yakalanması çok önemli.

Birçok bakanlık her yıl binlerce "start-up" dediğimiz yeni gelişen projeler özelinde çok yoğun bir destek ve teşvik veriyor.

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Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları: