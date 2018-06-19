Erdoğan'dan önemli açıklama:" Van bu seçimlerde oyu kendisinden alıp..."

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bir asır önce özgürlüğünü canı pahasına kazanan Van, bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine geldim Van. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete gel. Sizleri gönülden selamlıyorum Van. Buradan sizler aracılığı ile tüm Van'a selam gönderiyorum. Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri Van 24 Haziran için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Vakit Van vakti diyor muyuz? İrada, erdem ve cesaret ile Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? İşte benim bildiğim, aşık olduğum Van bu. Zira 20 yıl önce ben Van'a geldiğimde bu tabloyu görmüştüm.

VAN BU SEÇİMDE OYU KENDİSİNDEN ALIP, İRADEYİ İSTANBUL'DAKİ BİR AVUÇ MARJİNALİN ELİNE VERENLERDEN KURTULUYOR

Van bu seçimde oyu kendisinden alıp, iradeyi İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden kurtuluyor. Bu belediyenin size bir faydası olmadı. Ben Van depreminde buradaydım, Van'ı yeniden kalkındırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Van bu seçimde..."

BU PARTİ SİZE HARCANMASI GEREKEN PARALARI TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖNDERDİ

Bu parti size harcanması gereken paraları terör örgütüne gönderdi. Şuan belediye hizmetlerinden memnun musun? Şimdi gelirken baktım yollar pırıl pırıl. Daha iyi olacak. Bu terör örgütü benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi. Son 16 yılda Van'a 26 katrilyon yatırım yaptık. Bu 16 katrilyonu sadece depremde. Biz size aşığız ya biz Van'ı seviyoruz. Toplam 37 adet sağlık tesisimizin çalışmaları devam ediyor. Van'da ihtiyaç sahiplerine 4,5 katrilyon tutarında kaynak aktardık. Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibiyiz.

ONLAR YAKAR, YIKAR BİZ YAPARIZ

Onlar yakar, yıkar biz yaparız. Kardeşlerim Erciş'te kentsel dönüşüm ile 65 trilyon yatırım yaptık. 2002 yılına kadar Van'da sadece 36 km bölünmüş yol vardı. Biz buna 511 km bölünmüş yol ilave ettik. Kardeşlerim Van çevreyolu önemli bir proje. En kısa sürede Van çevreyolunu sizlerin hizmetinize sunacağız. Kardeşlerim Van havalimanımızı yeniledik. Yolcu kapasitesi 1 milyon 665 bine ulaştı. Bunların derdi terör. Vatandaşın ihtiyacını karşılamak değil. İçme suyu arıtma tesisinin çalışmaları devam ediyor. 3 baraj bir gölet inşa ediyoruz.

Vanlı çiftçi kardeşlerimize 1,2 katrilyon tutarın tarımsal destek verdik. Van'da bir teknokent bir OSB kurduk. Tüm parseller üretime geçince 6100 kişiye istihdam sağlanacak. Van'a yatırımcı çekmemiz lazım. Özellikle turizm sektöründe yatırım gerek. Van, İran'dan gelen turistlere cevap veremiyor. Turistler buraya bir hareketlilik getiriyor. Biz teşviklerle, alt yapı çalışmaları ile üzerimize düşeni yaptık, yapacağız.

GİRİŞİMCİLERİN BURAYA GELMESİ İÇİN BİR ŞART VAR; HUZUR, HUZUR, HUZUR

Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şart var; huzur, huzur, huzur. Teröristlerden korkmayacağız. Teröristlere 24 Haziran'da sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? CHP'nin ağzından terörle mücadele duydunuz mu? Onların derdi bu değil. Yeri geldi PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü üzerimize saldılar ama milletimiz sayesinde hepsinin üstesinden geldik. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Gençler 24 Haziran'a kadar tüm gençlerimize AK Parti'yi anlatıyor muyuz? İnşallah Van 24 Haziran'da küllerinden doğacak.

BİZİM TEK BİR AMACIMIZ VAR 81 MİLYONA HİZMET ETMEK

Bizim tek bir amacımız var 81 milyona hizmet etmek. Siz benim kardeşimsiniz, sizin Türk, Kürt, Boşnak olmanız beni ilgilendirmiyor. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Sevmemek mümkün mü? Hem seveceğiz hem sevileceğiz. Demokraside ve ekonomide gelişmek için çalışmaya devam ediyoruz. Red ve inkar politikalarını biz kaldırdık. Bir Kürt kardeşime baskı yapan varsa karşısında ilk beni bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış? Böyle bir şey asla söz konusu değil.

PERŞEMBE AKŞAMI ATV-A HABER ORTAK YAYININDA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETSİSTEMİNİ ANLATACAĞIM

Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır. Biz Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık. Biliyorsunuz biz tarihi reformlara imza attık ve terör meselesini bir şekilde bitiririz diye siyasi riskler aldık. Şimdi hükümet sistemini değiştiriyoruz. Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım.

Bölge'de kantonculuk oynayanlar gereken dersi aldılar. Fırat Kalkanı ve Afrin'de gereken dersi vermiştik. Şimdi Münbiç'te veriyoruz.