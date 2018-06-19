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şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve yol kontrolünde yakalanan kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 11:36
FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde, "huzur ve güven operasyonları"nda hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında B.T. (39) adlı şahsı durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığını tespit eden ekipler, B.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
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