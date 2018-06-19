Kandil’de Türk bayrağından niye rahatsız oluyorlar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, muhalefetin Kandil
'deki terör yuvalarını hedef alan operasyonlara yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. NTVStar TV ortak yayınında soruları yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti: "Bazı konular vardır ki bunlar beka meselesidir, milletin temel güvenlik meselesidir ve önemli bir köklü sorunun çözümünde atılan hayırlı adımlardır. Bunları 4 günlük seçim
le ilişkilendirerek Türkiye'nin mücadelesinin önünü kesmeye kalkmak caydırıcı bir vasıfla bazı dış güçlere hoş görünmek, PKK'ya taviz vermek çok yanlış bir hareketttir. Seçim olsa da olmasa da Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir. Bundan niye rahatsız oluyorlar. 4 gün daha sabretsinler seçim nasıl olsa olacak. Bunu Kandil'le ilişkilendirerek caydırıcılık görevini üstlenmiş bir takım zumreler olmaları çok dikkat çekicidir. Milletimiz bunları affetmeyecektir." Bahçeli, "Yeni sistemle Cumhuriyet'in 3. evresine geçiyoruz. Erdoğan'ın rakiplerine hiçbir şans tanımıyorum" ifadesini de kullandı.