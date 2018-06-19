Mehmetçik Menbiç’te

ABD ile Menbiç
Yol Haritası kapsamında Mehmetçik dün ilk adımı atarak Sacu Çayı'nı geçti. Bu ay sonunda Menbiç'e girmesi beklenen Türk askerinin Fırat Kalkanı bölgesi ile Menbiç'i birbirine bağlayan Aun Eldadat (Dadat) bölgesinde devriye görevine başladığı öğrenildi.
Cerablus ile Menbiç'in arasında kalan Dadat bölgesi ve Sacu Çayı'nın civarına konuşlanan Türk zırhlılarının fotoğrafları geldi. Üzerlerinde Türk bayrakları bulunan askeri araçlara ABD helikopterlerinin eşlik ettiği de görüldü.
ABD ile varılan anlaşma gereği PKK/PYD-YPG
'li teröristler 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacak. YPG'nin çekilmesi öngörülen plan dahilinde ilçede yerel halktan oluşan bir yönetim oluşturulması da planlanıyor.
TSK yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde 18 Haziran itibari ile "bağımsız devriye faaliyetlerine" başlandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Menbiç'in kısa süre içinde YPG'den temizleneceğini açıkladı. 'PLAN UYGULANIYOR'
Basın mensuplarının Menbiç'e ilişkin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız, çıktığından emin olacağız. Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek. Plan uygulanmaya başladı diyebiliriz, yani yol haritası uygulamaya geçti. Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buralardan çıkartarak, bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır" şeklinde konuştu. PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon
da Türk ve Amerikan birliklerinin 18 Haziran'dan itibaren Menbiç'in kuzeyindeki hudut çizgisinde ayrı ayrı devriyeye başladıklarını açıkladı. Pentagon'un sözcüsü Eric Pahon, devriyelerin birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesine rağmen koordineli olduğunu söyledi. Pahon, şartlara bağlı olarak sahadaki işbirliğini artırma hedefine bağlı olduklarını belirterek, "İki taraf, ortak devriyeler gerçekleştirilmesi için de planlama yapmaya devam ediyor. Devriyeler Menbiç'in uzun süreli güvenlik ve istikrarının sağlanması ile NATO müttefiki olan Türkiye'ye ABD'nin yükümlülüğünün bir parçası" dedi. Pahon, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın devam ettirilmesinin DEAŞ'la mücadelede sağlanan momentumu sürdürmek için de önemli olduğunu vurguladı. ONBİNLER GERİ DÖNECEK
Gelişmeyi değerlendiren Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Bu işgalle binlerce Menbiç'li tehcir edilmişti. Şimdi yerinden yurdundan edilen onbinlerce Suriyeli yeniden topraklarına dönecektir" dedi.