Nerede oy kullanacağım? - İşte 24 Haziran 2018 seçmen yeri sorgulama işlemleri!

Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerine çok kısa bir süre kala YSK seçmen sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 'Nerede oy kullanacağım' sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. Bu başlık altından secmen.ysk.gov.tr adresine kısa yoldan ulaşarak YSK seçmen sorgulama işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. 24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçimlerde nerede oy kullanacağınızı hemen öğrenin.

YSK SEÇMEN YERİ SORGULAMA İŞLEMİ

YSK seçmen sorgulama işlemleri için doğru yerdesiniz. 24 Haziran seçimlerinde nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için öncelikle secmen.ysk.gov.tr adresine gidiniz.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Daha sonra karşınıza gelecek pencerede sizden şu bilgiler istenecek;

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

T.C. Kimlik Numarası

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No

Resim Doğrulama

Bu bilgileri doldurduktan hemen sonra karşınıza çıkacak ekrandan 24 Haziran Pazar günü oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma saatleri ise şu şekilde:

Tüm yurtta: 08.00-17.00

Dış Temsilciliklerde: 09.00-21.00 saatleri arası

Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)

59 milyon 391 bin 328 seçmen oy kullanacak.

Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını YSK'nın internet sitesinde öğrenebiliyor. Vatandaşlar, seçmen sorgulama uygulamasının 'Nerede Oy Kullanacağım' sayfasına girerek oy vereceği sandık bilgilerine ulaşabiliyor. Yurt dışında ikamet edenler ise seçmen sorgulama uygulamasının 'Yurtdışı Seçmen Sorgulama' sayfasından oy kullanacakları tarih aralığı ile oy vereceği yer ve adres bilgilerini sorgulayabiliyor.

Yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için YSK'nın internet sitesine girip, 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'T.C. Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaparak nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.