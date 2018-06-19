"Sahada ve masada güçlü bir Türkiye var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ne demiştik, 'PKK, YPG Münbiç'ten çıkacak.' Şimdi çıkarıyoruz. Buraları gerçek sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 16 yıldır Türkiye'ye hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarınAntalyalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ı içine alan bölgenin hizmetin en iyisini aldığını belirtti.

Konuşması sırasında yağmur başlayınca Çavuşoğlu, "Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurlarda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bize her şey reisi hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

"BİZİ YAĞÖUR DA SEL DE DURDURAMAZ"

Yağışın şiddetini artırması üzerine mitingi sona erdirme teklifinde bulunan Çavuşoğlu, partililerin "Hayır" demesi üzerine, "İşte dava adamlığı budur. Bizi yağmur da sel de durduramaz. Bizi Allah'tan başka kimse durduramaz." dedi.

Ayağa kalkan Türkiye'nin artık şahlanma vaktinin geldiğini vurgulan Çavuşoğlu, 16 yılda Burdur'a 8,5 milyar liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, 16 yılda önlerine çeşitli engeller çıkarıldığını, birçok badire atlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi yıkmak istediler, fırsat vermedik. En sonunda da hain darbe girişiminde bulundular, Allah'a şükür hep birlikte darbeyi de yendik. İşte, 16 yıl bizim için niye zor oldu? Çünkü, artık 'Söz de karar da millettindir' dedi Recep Tayyip Erdoğan. Tıpkı, 1950'de rahmetli Adnan Menderes'in 'Yeter söz milletindir' dediği gibi. Artık, millet ne derse o önemlidir. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Kimseye boyun eğmeyiz. Bu kutlu yolculukta kimse bizi yolumuzdan geri çeviremez."

"DÜNYADA, ADALET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dolu yağışı başlayınca yarım saat ara verdiği konuşmasına devam eden Çavuşoğlu, 2002'de 15 milyon 500 bin dolar ihracata yapan Burdur'un bugün 197 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, yeni dönemde güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü devletle hizmetleri daha da artıracaklarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların hiç doğru söylediklerini de görmüyoruz. Bir tek 'Allah bir' dediklerine inanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanının sözüdür ki şeker fabrikaları kapatılmayacak, kota kısıtlaması olmayacak. Fabrika herhangi bir yere taşınmayacak. Üreticilerimiz pancar üretmeye devam edecek. Hiçbir çalışan kardeşimiz mağdur edilmeyecek. Artık sahada da masada da güçlü bir Türkiye var. Artık Türkiye anladıkları dilden konuşuyor. Öyle, sus pus olan, boyun eğen bir Türkiye yok. Afrin'de PKK'lıların tepesine bindik mi? Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'ın tepesine bindik mi? Dağlarda inlerine girdik mi? Şimdi Kandil'de inlerine girip, tepelerine biniyor muyuz? Şu anda askerlerimiz Münbiç'e girdi mi? Ne demiştik, 'PKK, YPG Münbiç'ten çıkacak.' Şimdi çıkarıyoruz. Buraları gerçek sahiplerine teslim ediyoruz. Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizde oralara dönmeye başladı, dönecek. Dünyada, adalet ve barış için çalışıyoruz. Mazlumların sesiyiz. Filistin'in Kudüs'ün tek umuduyuz. Artık Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir."