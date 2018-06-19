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Şehit Baştan'ın son mesajı yürek burktu

Siirt'in Eruh ilçesinde 'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı nın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Bahattin Baştan'ın acı haberi memleketi 'un Düzköy ilçesine ulaştı. Şehitin sosyal medya hesabında yayınladığı son mesajı yürek burktu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 11:36
Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu

Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında 'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı nın infilak ettirilmesi sonucu, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Bahattin Baştan şehit düştü. 'un Düzköy ilçesinden olan şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın babasının vefat ettiği annesi ile birlikte yaşadığı ve 11 kardeşi olduğu öğrenildi.

OPERASYON ÖNCESİ MESAJ VERMİŞ

Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın öncesi sosyal medya hesabında görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip geleceğiz. Bakalım kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Türk bayrağını öperken sosyal medya hesabında fotoğrafı yer alan şehit asker, 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin" paylaşımına yer vermişti.

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Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu
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