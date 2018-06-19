Siirt'te askere hain tuzak; 1 asker şehit, 2 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda, biri ağır olmak üzere üç asker yaralandı.

Siirt Devlet Hastanesikaldırılanlan askerlerden durumu ağır olan biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.