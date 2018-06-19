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Siirt'te askere hain tuzak; 1 asker şehit, 2 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesindeki terör saldırısında yaralanarak tedavi altına alınan üç askerden biri şehit oldu. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 05:00

Siirt'in Eruh ilçesinde 'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı nın infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda, biri ağır olmak üzere üç asker yaralandı.

Siirt Devlet Hastanesikaldırılanlan askerlerden durumu ağır olan biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

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Siirt'te askere hain tuzak; 1 asker şehit, 2 yaralı
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