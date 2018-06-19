Son Dakika: Seçmene 13 adımda oy verme günü rehberi

24 Haziran'da cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 369 bin 960 seçmen sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde, ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu istiyor. Cumhurbaşkanı seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 oy kullanacak. Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. İşte Anadolu Ajansı'nın derlediği seçime 5 gün kala seçmenlerin oy verme günü dikkat etmesi gereken 13 önemli nokta...