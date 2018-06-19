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: Seçmene 13 adımda oy verme günü rehberi

haberi... Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, AA, seçmenlerin oy verme günü dikkat etmesi gereken 13 önemli noktayı derledi. Buna göre seçmenler, Türkiye genelinde saat 08.00-17.00 saatleri arasında, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oyunu kullanabilecek.  Saat 17.00'ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak, seçmenler hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenebilecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmeyecek. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 13:19
Son Dakika: Seçmene 13 adımda oy verme günü rehberi

24 Haziran'da cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 369 bin 960 seçmen sandık başına gidiyor. Yüksek Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde, ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu istiyor. Cumhurbaşkanı seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 oy kullanacak. Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. İşte Anadolu Ajansı'nın derlediği seçime 5 gün kala seçmenlerin oy verme günü dikkat etmesi gereken 13 önemli nokta...

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Son Dakika: Seçmene 13 adımda oy verme günü rehberi
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