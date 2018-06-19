‘Tek gerçek: Vatan teminatı Erdoğan’

Almanya
'da PKK
yandaşlarının gösterisine tepki gösterince Alman polisinin darp ettiği Yusuf Ünsal
, 20 yaşındaki kızı, 12 yaşındaki oğlu ve 8 aylık hamile eşi ile birlikte Almanya'da 'Erdoğan' seferberliği başlattı. ALMANLAR ENGELLİYOR
2 aydır gece gündüz seçim
çalışması yürüten Ünsal, 7 Haziran'dan bu yana kendi aracı ile Almanya'da yaşayan Türkleri sandıklara taşıyor. Ülkedeki Türklerin listesini çıkaran Ünsal, Türk seçmenleri tek tek arayıp saat belirliyor, sonra da konsolosluk için yola çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde seçim seferleri yapan Ünsal, seçmeni evinden alıp evine bırakıyor. "Mesele Türkiye
, canımla birlikte bu mücadeleye devam edeceğim" diyen Ünsal, "Esnafım. Bir tane bile oy kaybedemeyiz. Bu seçim kader oylaması, listelerimi yaptım isteyen herkesi sandıklara ücretsiz taşıyorum. Yeter ki Türkiye için 'evet' desinler, oy versinler. Gurbetçiler meselenin Erdoğan değil Türkiye olduğunun farkında. İki haftadır aracımla sandıklara taşıyorum, arkadaşlardan borç aldım ama işin parasında değilim. Ben AK Parti
'ye üye bile değilim. Burada tek gerçek: Vatan. Teminatı da Erdoğan. Türkiye'nin huzuru Almanya'da hissediliyor. Almanlar bana 'deli' diyor, şaşkınlıkla karşılıyor sonra hakaretler ediyorlar. Arabama ceza yazıyor, konsolosluğa giden bazı yolları kapatıyorlar ama bizi durduramazlar" dedi. GÜNDE 45 SEFER 180 YOLCU
Seçimlerin Türkiye kadar Almanya için de hayati olduğunu belirten Ünsal, "Erdoğan 'one minute' dedi, Avrupa başta dünyadaki tüm Türkler cesaret kazandı. O günden sonra dik durmaya, korkmamaya ve Türkiye demeye başladık. O gün sevdalandım Erdoğan ve davasına. Alman polisi Erdoğan dediğim için dövdü, yaraladı ama Türkiye'nin şahlanışını kimse durduramayacaklar. Seferberlik ilan ettim, gücüm neye yeterse. Günde 45 sefer yapıyor, 180 kişiyi sandığa taşıyorum. Oy kullanmak istemeyenlere 'Türkiye dünyanın umudu' deyince benden önce biniyorlar araca. Eşim ve çocuklarım trenle gitti oy kullanmaya, çünkü araçla Türkleri taşıyorum. Tehditler alıyorum, polis ceza yazıyor ama boyun eğmeyeceğim. Dik durun diyor Reis" diye konuştu. CHP'Lİ BU KEZ 'AK PARTİ' DEDI
Yusuf Ünsal, "Türkiye'nin geleceği benim hayatımdan önemli" dedi ve şöyle devam etti: Türkiye'deki güven, istikrar ve huzur Avrupa'yı da etkileyecek. Gurbetçi bunun farkında, tavrımız net. Büyük Türkiye için Erdoğan ve AK Parti diyoruz. Ciddi bir oy kullanımı var. Yıllardır CHP'yi destekleyen komşum bana 'Bu kez işler farklı ülke söz konusu, vatanı idare edip, koruyup, büyütecek olan yalnızca Erdoğan ve partisi. Ben bu kez Türkiye için Erdoğan ve AK Parti'ye oy verdim. Alman zulmüne tek o 'dur' dedi, bizim sahipsiz olmadığımızı gösterdi" dedi. AİLECEK SEFERBERLER
Ünsal ailesi, 24 Haziran
için kenetlenmiş durumda. Ünsal'ın Şereflikoçhisar'da yaşayan annesi Yeter Ünsal, kapı kapı dolaşıp, 'Türkiye için Erdoğan' diyor. Ünsal'ın 20 yaşındaki kızı Almanlar'a Türkiye ve Erdoğan'ı anlatıyor. Hamile eşi ev ev destek toplayıp gurbetçileri sandığa çağırıyor.