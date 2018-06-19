Türkiye’nin koca yürekli simitçisi

'MAZLUMUN SESI ERDOĞAN'I ÖRNEK ALIYORUM'

Yıllar önce simit satarken yüksek sesle bağırdığı için 3 bin lira para cezasına çarptırıldığını anlatan Ayhan, "Parayı ödeyemediğim için cezaevine girdim. 2 gün yattım. O dönem Kandıra Kaymakamı olan Hamza Erkal para cezamı ödeyince dışarı çıktım. Yardımın ne kadar önemli olduğunu o zaman anladım. Örnek aldığım kişi Recep Tayyip Erdoğan. O mazlumların sesi. Biz de devletimizin yanında olarak kendi çapımızda bir şeyler yapmalıyız" dedi. Yardım kampanyasına Suriye'de atılan fosfor bombası görüntülerini izledikten sonra başladığını anlatan Ayhan, "İçim parçalandı. 3 günde topladığım 214 lirayı İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile bağışladım. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri için "Simit sattık, su sattık ama vatanı satmadık' tişörtü yaptırarak 2 günlük kazancım olan 157 lirayı gönderdim. Arakan için 2 günlük gelirim 186 lirayı gönderdim. SMA hastası olan bir kız çocuğu için 3 günlük kazancım olan 330 lirayı, Mehmetcik için ise 158 lira bağışladım" dedi.

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