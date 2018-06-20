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Almanlara bahanesiyle telefon dolandırıcılığı iddiası

'da kurdukları yle 'daki 511 kişiyi, Fetullahçı Terör Örgütü () bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 10:46
Almanlara FETÖ bahanesiyle telefon dolandırıcılığı iddiası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kurdukları aracılığıyla düzenli olarak Türkiye'ye gelen ve burada ticaret yapanları bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan 11 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen zanlılardan, Yusuf I, Özgür Y, Osman L, Sultan A, Fevzi K, Esther D. ve Semih G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

doğumlu olan şüphelilerin, bu ülkede yaşayan 511 kişinin 7 milyon avrosunu aldıkları öğrenilmişti.

Kendilerini Alman polisi gibi tanıtan zanlıların, müştekilere "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutukluluk kararını kaldırabilmek için 12 bin 500 avro vermeniz gerekiyor." dedikleri öne sürülmüştü.

Şüphelilerin, inandırıcı olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış gibi gösterilen sahte belgeleri de müştekilerin evlerine gönderdikleri belirtilmişti.

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Almanlara FETÖ bahanesiyle telefon dolandırıcılığı iddiası
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