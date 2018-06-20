Almanlar'a FETÖ dolandırıcılığına 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye ile bağlantıları olan Almanlar'ı dolandırdığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı. Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nden 3 polis memurunun Antalyalya'ya gelerek Türk polisine destek verdiği operasyonda, şüphelilerin lüks içinde yaşadığı 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Biri Alman uyruklu kadın olmak üzere diğerleri Almanya doğumlu olan ve Almancayı ana dili gibi konuşan Türk şüphelilerin, kurdukları çağrı merkeziyle X-Line isimli program üzerinden Almanya'daki yaşlı ve emekli vatandaşları aradığı öğrenildi.

KENDİLERİNİ ALMAN POLİSİ OLARAK TANITMIŞLAR

Şüphelilerin kendilerini Alman polisi gibi tanıttığı ve müştekilere "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutuklamayı kaldırmak için bize 12 bin 500 avro para vermeniz gerekiyor" dedikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin, mağdurları inandırabilmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış gibi gösterilen sahte müzekkereleri kargo yoluyla mağdurların evlerine postaladıkları belirlendi. Şahısların ayrıca müştekileri FTEÖ'nün yanı sıra, "çocuklara ait müstehcen görüntülerle ilgili suça da karıştınız" diyerek kandırdıkları iddia edildi. Şüphelilerin bu şekilde 511 vatandaşı, 7 milyon avro dolandırdığı öne sürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında örgüt liderleri Y.I. (35), F.K. (34) ve Ö.Y. (34) ile Alman vatandaşı Ester Daniela D'nin de yer aldığı öğrenildi. 4'ü kadın 11 şüphelinin, Almanya'da çeşitli suçlara karıştığı ve sınır dışı edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tabanca, mermi, sim kart, kredi kartı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliye ye sevk edildi. Ö.Y, O.L, F.K, S.A, S.G, Y.I. ve Alman vatandaşı Esther Daniela D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.