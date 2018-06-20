Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin mitinginde konuşuyor.



İşte o konuşmadan satır başları:



- Mardin, 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, milletin iradesini satışa çıkaran gafillere esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Rabbim, bu şehrin kardeşliğini, huzurunu daim eylesin.



- Biz Mardin'le gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Mardin bölücü terör örgütünün şehrini, sokağını elinden almasına izin vermedi. Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet diliyorum..

AHaber CANLI YAYIN

Mardin'e her alanda yatırımlar yaptık. Son 16 yılda Mardin'e 27 katrilyon yatırım yaptık.

Mardin'e üniversite var mıydı? Mardin'e üniversiteyi biz getirdik. 8000 öğrencimiz burada eğitim görüyor.

Sağlıkta, Mardin'e 34 sağlık tesisi yaptık.

Şehit yakınlarımıza, gazilerimize 3 katrilyon lira yardım ayırdık.

Mardin'in bölünmüş yol uzunluğunu 247 kilometreye çıkardık.

Mardin'e demiryolu projesi etüt çalışması devam ediyor. Proje sonunda Mardin'i İstanbul'a bağlıyoruz.

Mardin havalimanına 3 milyon kişilik yeni terminal yaparak, havalimanımızı büyüttük.

HES projesinde beklenen sona yaklaştık. 2 haftaya kadar su tutma çalışmaları başlayacak.

Mardinli çiftiçilerimize toplam 2 katrilyon lira tarımsal destek verdik.