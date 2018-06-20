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Erdoğan'dan "Vakit daha da büyüme vakti" paylaşımı

Cumhurbaşkanı , "da 'nin ekonomisini büyütürken vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Yüzde 70 seviyelerindeki kronik u yüzde 10 seviyelerine düşürdük. Vakit daha da büyüme vakti." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 02:09
Erdoğan'dan Vakit daha da büyüme vakti paylaşımı

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, iktidarları dönemindeki ekonomik büyüme ve gelişmeye ilişkin bilgilerin yer aldığı "Vakit daha da büyüme vakti" başlıklı paylaşımda bulundu.

'nin 2003-2017 döneminde yüzde 5,7 büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, 2002'de 230 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yı yüzde 3,7 artırarak, 2017'de 851 milyar dolara çıkardıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1983-1994 döneminde yüzde 62,7 ve 1995-2001 döneminde yüzde 71,6 olan u, 2002-2017 döneminde yüzde 10,5'e çektiklerini vurguladı. Enflasyonun Mart 2018 döneminde de yüzde 10,2 indiğinin altını çizen Erdoğan, "da Türkiye'nin ekonomisini büyütürken vatandaşımızın alım gücünü artırdık. Yüzde 70 seviyelerindeki kronik enflasyonu yüzde 10 seviyelerine düşürdük. Vakit daha da büyüme vakti" ifadelerini kullandı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 10 BİN 600 DOLARA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de 3 bin 500 dolar olan kişi başına 2017'de 10 bin 600 dolara çıkardıklarına dikkati çekti.

Satın Alma Gücü Paritesi'ne () göre, 2002'de 9 bin 208 dolar olan kişi başına geliri, 2017'de 25 bin 655 dolara yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, "SAGP'ye göre 2002'de dünyanın en büyük 17. ekonomisiyken 2017'de 13. sıraya yükseldik." değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan'dan "Vakit daha da büyüme vakti" paylaşımı
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