Erdoğan’ın kızına yazdığı mektup duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kızı Esra Albayrak
, Üsküdar Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Hidiv Kasrı'ndaki mezuniyet törenine katıldı.
Burada katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Albayrak, öğrenim döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.
Esra Albayrak, o dönem Pınarhisar Cezaevinde bulunan babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak duygularını dile getirdiğini, babasının cevabi mektubunun ise hayatında hep ön açıcı olduğunu dile getirdi. Albayrak, babasının mektubunda şu sözlere yer verdiğini aktardı:
"Özüm, sözüm, umudum, canım kızım benim. Duyguların duygumdur. Hissiyatın tercümanımdır çıkışımda, hüznün hüznümdür. Sevgili kızım, günlerin kötüsü olmaz, günlere olumsuzlukları yükleyenler olur, tabii ki bunun aksi de mümkün. Zamana çirkinlikleri veya güzellikleri yükleyenler bizleriz. İşte zararda veya kârda olanlar, zamanı kirletenler veya temiz tutanlar değil mi? Canım kızım umudum, amacı büyük olanların hisleri hiçbir zaman bulanık olmamalı. Biliyoruz ki bu yolun sıkıntılı anları var, sıkıntılı veya bulanık anları hislerimizin olgunluğu ile aşacağız. Nefsinizle bir savaş veriyorsunuz, Başaracağınıza Allah'ın izniyle inancım sonsuz.
Aydınlığın önünde, karanlığın olduğunu unutma. Sabrın sonu selamettir. Hayrın olgunluk noktası olduktan sonra şer, şerrin olgunluk noktasına ulaştıktan sonra hayır başlar. İnşallah yakındır, seviyorum sizleri." Erdoğan'ın bu mektubu öğrencileri ve katılımcıları duygulandırdı.