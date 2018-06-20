FETÖ bahanesiyle skandal karar!

İsviçre Başsavcılığı, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde görevli Bern Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani ve Büyükelçilik 2. Katibi Hakan Kamil Yerge hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Savcılık, iki Türk diplomatı bir FETÖ hainini kaçırmaya teşebbüsle suçluyor. İddialara göre Gani ve Yerge, İsviçre'de yaşayan FETÖ'cü işadamını ilaçla uyutup kaçırmak istedi. Savcılık, Zürihli FETÖ'cü hainin yemeğine veya içeceğine bir ilaç karıştırılması suretiyle kaçırılacağını savunuyor. Buna göre diplomatlar, aşırı borcu olan birine borcunu kapatacak kadar para vermeyi vaat etti.



ÜLKEDEN AYRILDILAR

Ancak İsviçre gizli servisi diplomatları takip altına aldığından, kaçırma planlarından haberdar oldu ve harekete geçti. Savcılığın tutuklama kararı üzerine İsviçre Dışişleri Bakanlığı Gani ve Yerge'nin diplomatik dokunulmazlığını kaldırdı. Yerge'nin Kasım 2016'da, Gani'nin ise Ağustos 2017'de İsviçre'den ayrıldığı öğrenildi.

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