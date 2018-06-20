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Son Dakika: 'ta Türk bayrağı dalgalanıyor

Son dakika haberi... Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor... 'ta dağları teröristlere mezar eden Mehmetçik, 'ta güvenliği sağlayarak bölgeye Türk bayrağını dikti.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 10:42
Son Dakika: Hakurk'ta Türk bayrağı dalgalanıyor

'ta adım adım ilerleyen Mehmetçik, sınırından 40 kilometre içeriye girdi. elebaşıları toplantı halindeyken vuruldu.

Mehmetçik, PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü ele aldı. Erdoğan, "Kandil'de toplantı halindeki teröristler vuruldu" açıklaması yaparken, PKK elebaşlarının bir araya gelerek toplantı yaptıkları 400 kişi kapasiteli Surede Kampı'ndaki barınağın akıllı mühimmatla vurulduğu ortaya çıktı.

Kandil'e açılan bölgelerde kalıcı üsler kuran Mehmetçik Vadisini tamamen teröristlerden temizledi. Bölgede kalıcı üs ve gözetleme alanları oluşturuldu ve alana Türk bayrağı dikildi.

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Son Dakika: Hakurk'ta Türk bayrağı dalgalanıyor
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