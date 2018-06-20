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ve ’e şehit ateşi düştü

Giriş Tarihi: 20.6.2018
Hatay ve İzmir’e şehit ateşi düştü
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzm. Çvş. İzzet Ak'ın (28) 'ın Dörtyol ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Anne Ayşe Ak gözyaşlarına boğuldu. Kübra Ak ile evli olan 1 çocuk babası İzzet Ak'ın şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Yine Güçlükonak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in (20) şehadet haberi memleketi 'in Torbalı ilçesine ulaştı. Şehidin çiftçilik yapan babası Gürkan Dinç ile fabrika işçisi annesi Dilek Dinç acı haberle yıkıldı.
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Hatay ve İzmir’e şehit ateşi düştü
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