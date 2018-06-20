İstanbul Yeni Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçuşun yarın gerçekleştirilmesi beklenirken, bu uçakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın süreci yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden olan ve gerçekleşme oranı yüzde 90'ı aşan havalimanının ilk etabının 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor.

Toplamda 42 ayda tamamlanacak ilk etapta, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacak.

Havalimanının 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlaması bekleniyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, buraya ilk uçağın yarın inmesi planlanıyor. İlk uçakta cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olması bekleniyor.

İlk uçuş öncesi son hazırlıklar sürerken, uçak 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste inecek.